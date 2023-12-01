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İYİ Parti'den ihraç edilen eski Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak'tan bomba açıklamalar: İstanbul'daki tacizi Buğra Kavuncu ve Meral Akşener örtbas etti

İYİ Parti’de son dönemde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor, kurucular bile yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşırıp yaprak dökümü gibi partiyi terk ediyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde parayla vekillik satıldığı iddiasıyla siyaseti ayaklar altına alan İYİ Parti’de bugünlerde konuşulanlar daha çok su götürür. Önce “132 milyon TL” iddiasının ardından partiden ihraç edilmek üzere disipline sevk edilen Ümit Dikbayır’ın açıklamaları gündemdeki yerini korurken 12 Haziran 2023 GİK’ine gözler çevrildi. Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen takvim.com.tr’ye GİK’te yaşanılanları ve ihracını anlattı. Önşen’den sonra takvim.com.tr’yi tercih eden isimlerden biri de İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK üyesi İsmet Koçak. Akşener’in yakın dostu olarak bilinen İsmet Koçak, parti içerisinde üstü örtülen tacizleri, temayülde parayla atılan oyları, parti içindeki FETÖ’cüleri ve Meral Akşener-İmamoğlu ilişkisini tek tek anlattı. İşte detaylar...

Fatma Gül Fatma Gül takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 17:14 Güncelleme 01 Aralık 2023, 17:22
İYİ Parti’den ihraç edilen eski Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak’tan bomba açıklamalar: İstanbul’daki tacizi Buğra Kavuncu ve Meral Akşener örtbas etti

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri 6'lı koalisyonun büyük partileri CHP ve İYİ Parti için büyük hüsranla sonuçlandı.

Özellikle İYİ Parti'de gerek seçim öncesinde gerekse seçim sırasında büyük kopuşlar yaşandı.

Kaos artık gizlenemez hale geldi öyleki her gün İYİ Parti içerisinde yeni bir skandal ifşa olmaya başladı.

Adı "Akşener'e en yakın isim" olarak bilinen hatta "akrabası" olarak da söz edilen İYİ Parti önceki Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Genel Başkan Meral Akşener arasındaki "kavga", içinde para, FETÖ, yolsuzluk, taciz gibi iddiaları da peşi sıra getirdi.

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İYİ Parti'nin 12 Haziran'daki GİK'te Akşener'in "İçinizden geçerim" ifadelerini kullandığı Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'in takvim.com.tr'ye yaptığı bomba açıklamalarının üzerinden henüz çok geçmemişken söz konusu meşhur GİK'te milletvekili olabilmek için para verildiğini ilk söyleyen isme ulaştık.

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Alparslan Türkeş'le birlikte idamla yargılanan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanlığını yapan ve son olarak İYİ Parti Kurucular Kurulu olan İsmet Koçak, parti içindeki çürümüşlüğü takvim.com.tr'ye tüm şeffaflığıyla anlattı.

İddiaları ise gündem yaratacak cinsten.

"BİZİ DİNLİYOR AMA KENDİ BİLDİĞİNİ OKUYORDU"
İYİ Parti'deki son dönemde yaşanan kopuşları değerlendiren İsmet Koçak "Kaçışlar zaten başlamıştı. 200 civarında kurucu varken biz ihraç edildiğimizde 120'lere falan düşmüştü. Ondan sonra da sessiz sedasız ayrılan kurucularımız oldu. Şuan 100 civarında kaldı. Yani kurucuların yüzde 50'si gitti. Yusuf Halaçoğlu'ndan Yavuz Ağıralioğlu'na kadar. Siyaset insanlara hükmetmeyi öğretiyor. Bu kadar insana ve paraya hükmeden bir sahada çok iyi bir insan olarak geldiğiniz makamlarda bir müddet sonra firavunlaşabiliyorsunuz. Yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değiştirdi. Ülkücülüğün önemli isimlerini çok arka sıralara attı ve hiç tanımadığımız isimler seçilecek sıradan milletvekili yapıldı. Bu da kopuşlarda nedenlerden biri. Meral Akşener başta bizim gibi düşünüyordu veya öyle gösterdi. O da liyakata özen gösteren demokrasiye öncelik veren biriydi. GİK toplantılarımızda hepimizi çok dinlerdi. Fakat sonraları biz şunu fark ettik. Evet bizi dinliyor fikirlerimizi alıyor ama işine geldiğini uygulayıp işine gelmediğini uygulamıyor. En son seçimde de kendisine yetki verdik. O hatayı yaptık. Seçimleri çok yanlış oldu. Çok keyfi seçimlerdi. Teşkilatlar enfekte oldular" dedi.

KENDİSİNE OY VERSİNLER DİYE MİNİBÜSLE GETİRDİKLERİNE BİR DE PARA DAĞITTILAR
Seçimler öncesinde parti içerisinde milletvekili belirleme sürecinde yapılan usulsüzlükleri anlatan Koçak, şunları söyledi:

İstanbul temayülünde bazı isimler minibüs minibüs insan taşıdılar. Bu insanlara minibüsten inerken 1000 TL para dağıtıldı. Daha sonra oyunu kullanıp fotoğrafını çekene de 1000 TL daha para verildi. Bunu şuanda milletvekili olan arkadaşımız yaptı.

Otobüsle adam getirip para verdiler

VEKİL OLMAK İÇİN 10 MİLYON DOLAR VERDİĞİNİ İDDİA EDEN VAR
Çok konuşulan 12 Haziran 2023 GİK'inde Akşener ile kendi arasında geçen diyaloğu da aktaran İsmet Koçak, "Filanca bölgedeki milletvekilimiz birinci çıktı. Partinin kurucusu değil, GİK üyesi değil, toplumda karşılığı da yok. Bu nasıl birinci çıktı diye sorduğumda Genel Başkan bana 'O arkadaşımız sadece parayla değil filanca arkadaşımızın desteğiyle geldi' açıklaması yaptı. Akşener'in bu ifadeleri bile para konusunu doğruluyor. GİK toplantısında Arzu Önşen'in sorularının ardından Akşener 'Kurultay'da karşıma çık aday ol ama orada para pul konuları yaparsan içinden geçerim' dedi. Söz konusu GİK'te biz Genel Başkan'a para aldın demiyoruz para verdik diyenler var dedik. Ama para verdik deniyor. Mesela birisi için 10 milyon dolar verdi diyorlar. Biri için 5 milyon dolar verdi deniyor. Kimisi için 3 milyon dolar verdi deniyor. Özel kaleme şu kadar para verildi deniyor. Bunları açıklayın gerekirse disiplin kuruluna verelim dedik" ifadelerini kullandı.

SUDAN SEBEPLERLE İHRAÇ EDİLDİK
Kendisinin de tıpkı Arzu Önşen gibi sosyal medya beğenileri gerekçe gösterilerek ihraç edildiğini aktaran İsmet Koçak, "Sudan sebeplerle ihraç edildik. Halbuki kendisi Genel Başkan lider olsaydı beni ve bu arkadaşlarımı yanına çağırıp öncelikle bir konuşurdu yanlış düşünüyorsunuz vs diye" dedi.

BOMBA TACİZ İDDİASI
"İYİ Parti'de ahlaksızlıkların üzeri örtüldü" ifadeleri hakkında yönelttiğimiz soruya çok çarpıcı bir açıklama yapan Koçak, "İstanbul 1. bölgedeki bir ilçe başkanımız kendi ilçesinde çalışan genç bir kıza tacizde bulunuyor. Olay kızın ailesinin mahkemeye başvurmasıyla ortaya çıkıyor. Bunu dönemin İl Başkanı Buğra Kavuncu da biliyor. Genel Başkan'a da iletiliyor konu. Ancak bu örtbas edildi. Disipline dahi verilmedi taciz suçlaması yapılan kişi." dedi.

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MADEM TACİZCİYDİ NEDEN YAKININDA TUTTUN VE ARABANA ALDIN?
Ümit Dikbayır'a parti tarafından taciz iddiasında bulunulması hakkında da konuşan Koçak, "Ya Sayın Genel Başkan, Dikbayır sizin 4-5 sene en yakınızdaki kişiydi. Bu kişiyle yolculuklar yaptınız. Buna akraba dediniz. Siz bu taciz mevzusunu ortaya atınca insanlar şöyle düşünebilir: Madem tacizciydi siz bunu arabanıza neden aldınız? İnsanlar sorgular. Akrabam dediğiniz, 4-5 sene partinin parasını teslim ettiğiniz bu insana şimdi tacizci diyorsunuz. Bu ne tutarsızlıktır. Ümit öyle bir şey yapmaz. Yaptıysa da böyle bir şeyle bir ismi disipline sevk ederek partinin adını düşürüyorsunuz. Bu belden aşağı vurmaktır" dedi.

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FATİH AKŞENER PARALARI PARTİ KASASINDAN MI DAĞITTI?
Fatih Akşener'in İYİ Parti Genel Merkezi'nde 2 odasının olduğunu doğrulayan İsmet Koçak, "Fatih Akşener'i Genel Merkez'de çok defalar gördüm. Kendi adıyla odası yok ancak başkalarının odalarını kullandığını biliyorum. Fatih Akşener parti içinde söz sahibi özellikle tanıtım ve reklam konusunda. Fatih Akşener'in parti içindeki görevini aslında Kürşat Zorlu'nun son açıklamasından anlayabilirsiniz. Zorlu, 'Fatih Akşener'den insanlar bilgi alırdı' dedi. Fatih Akşener ile ilgili şu son duyduklarımdan sonra diyorum ki eyvah eyvah. Biz iktidar olmadan güce teslim olmuşuz" şeklinde konuştu.

Ümit Dikbayır'ın "Fatih Akşener hakkında torba torba para dağıttı" iddiasındaki paraların kaynağı nedir sorumuza da kısa bir yanıt veren Koçak şunları söyledi:

Fatih Akşener, Ümit Dikbayır ile konuştuğuna göre parti kasasından alınıyor. Yoksa Ümit'e neden söylesin.

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FETÖ'CÜLER EKİPLEŞİP GÜÇLENDİ MİLLİYETÇİLER DIŞLANDI
Partiden istifa eden isimlerin hemen hemen hepsinin işaret ettiği "FETÖ iltisaklı kişiler var" konusuna yorum yapan Koçak, "Daha partinin kurulduğu ilk zamanlar Koray Aydın 'gittiğimiz her il ve ilçede bizi FETÖ'cüler karşılıyor' demişti. Daha sonra da parti içinde gördük. Özel Kalem Esma Bekar da daha önce KHK'dan yargılanmış. Yüksel Korkmaz da keza adı FETÖ'yle anılanlardan. Bunlar daha sonra partide ekipleşip güçlendiler. Nihayetinde de ülkücüler dışlandı" ifadelerini kullandı.

PARTİDE EMPERYAL GÜÇLERİN İZİNİ GÖRÜYORUZ
Parti içerisinde ABD'nin hükmünün de olduğunu söyleyen İsmet Koçak, "Bu parti milliyetçilerle iktidara gidecek bir partiydi. Ama partiden özellikle milliyetçiler tasfiye edildi. Peki milliyetçileri kim istemiyor? ABD. Çünkü milliyetçiler ABD'nin tekerine çomak sokarlar. Emperyal güçler burada milliyetçileri tasfiye etti. Dolayısıyla emperyal güçlerin elini ve izini görüp hissettik" dedi.

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AKŞENER İMAMOĞLU'NU SEVMEZ GİK'TE DEVLETİ BİLMİYOR DEDİ
İmamoğlu ve Akşener arasındaki ilişki hakkında da açıklama yapan Koçak, Akşener'in İmamoğlu'nu aslında sevmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

12 Haziran 2023 GİK'inde Akşener, İmamoğlu devleti bilmez gibi bir ifade kullandı. Aralarında menfaat ilişkisi haricinde bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Öyle kardeşlik falan nereden gelecek? Bir ideolojik birliktelikleri mi var. Bizim bilmediğimiz bir ideoloji mi var onların arasında

YENİ PARTİ Mİ GELİYOR?
"Ortak Akıl Platformu bir muhalif topluluğu mu yoksa yeni parti mi geliyor" sorusunu yönelttiğimiz İsmet Koçak, "Önce muhalif olarak başladık hatta bir adayımız vardı kurultayda çıkaracaktık ancak adayımız sağlık sorunu yaşadı üzerine de şuan gelinen noktada İYİ Parti'de olmak istemediğimiz kanaatinde birleştik. O yüzden neden olmasın. Yeni parti gelebilir" dedi.

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