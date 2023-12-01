KENDİSİNE OY VERSİNLER DİYE MİNİBÜSLE GETİRDİKLERİNE BİR DE PARA DAĞITTILAR

Seçimler öncesinde parti içerisinde milletvekili belirleme sürecinde yapılan usulsüzlükleri anlatan Koçak, şunları söyledi: İstanbul temayülünde bazı isimler minibüs minibüs insan taşıdılar. Bu insanlara minibüsten inerken 1000 TL para dağıtıldı. Daha sonra oyunu kullanıp fotoğrafını çekene de 1000 TL daha para verildi. Bunu şuanda milletvekili olan arkadaşımız yaptı. Otobüsle adam getirip para verdiler

VEKİL OLMAK İÇİN 10 MİLYON DOLAR VERDİĞİNİ İDDİA EDEN VAR

Çok konuşulan 12 Haziran 2023 GİK'inde Akşener ile kendi arasında geçen diyaloğu da aktaran İsmet Koçak, "Filanca bölgedeki milletvekilimiz birinci çıktı. Partinin kurucusu değil, GİK üyesi değil, toplumda karşılığı da yok. Bu nasıl birinci çıktı diye sorduğumda Genel Başkan bana 'O arkadaşımız sadece parayla değil filanca arkadaşımızın desteğiyle geldi' açıklaması yaptı. Akşener'in bu ifadeleri bile para konusunu doğruluyor. GİK toplantısında Arzu Önşen'in sorularının ardından Akşener 'Kurultay'da karşıma çık aday ol ama orada para pul konuları yaparsan içinden geçerim' dedi. Söz konusu GİK'te biz Genel Başkan'a para aldın demiyoruz para verdik diyenler var dedik. Ama para verdik deniyor. Mesela birisi için 10 milyon dolar verdi diyorlar. Biri için 5 milyon dolar verdi deniyor. Kimisi için 3 milyon dolar verdi deniyor. Özel kaleme şu kadar para verildi deniyor. Bunları açıklayın gerekirse disiplin kuruluna verelim dedik" ifadelerini kullandı. SUDAN SEBEPLERLE İHRAÇ EDİLDİK

Kendisinin de tıpkı Arzu Önşen gibi sosyal medya beğenileri gerekçe gösterilerek ihraç edildiğini aktaran İsmet Koçak, "Sudan sebeplerle ihraç edildik. Halbuki kendisi Genel Başkan lider olsaydı beni ve bu arkadaşlarımı yanına çağırıp öncelikle bir konuşurdu yanlış düşünüyorsunuz vs diye" dedi.

BOMBA TACİZ İDDİASI

"İYİ Parti'de ahlaksızlıkların üzeri örtüldü" ifadeleri hakkında yönelttiğimiz soruya çok çarpıcı bir açıklama yapan Koçak, "İstanbul 1. bölgedeki bir ilçe başkanımız kendi ilçesinde çalışan genç bir kıza tacizde bulunuyor. Olay kızın ailesinin mahkemeye başvurmasıyla ortaya çıkıyor. Bunu dönemin İl Başkanı Buğra Kavuncu da biliyor. Genel Başkan'a da iletiliyor konu. Ancak bu örtbas edildi. Disipline dahi verilmedi taciz suçlaması yapılan kişi." dedi. İYİ Partili İsmet Koçak'tan bomba açıklamalar: ''İstanbul'daki tacizi Buğra Kavuncu ve Meral Akşener örtbas etti''

MADEM TACİZCİYDİ NEDEN YAKININDA TUTTUN VE ARABANA ALDIN?

Ümit Dikbayır'a parti tarafından taciz iddiasında bulunulması hakkında da konuşan Koçak, "Ya Sayın Genel Başkan, Dikbayır sizin 4-5 sene en yakınızdaki kişiydi. Bu kişiyle yolculuklar yaptınız. Buna akraba dediniz. Siz bu taciz mevzusunu ortaya atınca insanlar şöyle düşünebilir: Madem tacizciydi siz bunu arabanıza neden aldınız? İnsanlar sorgular. Akrabam dediğiniz, 4-5 sene partinin parasını teslim ettiğiniz bu insana şimdi tacizci diyorsunuz. Bu ne tutarsızlıktır. Ümit öyle bir şey yapmaz. Yaptıysa da böyle bir şeyle bir ismi disipline sevk ederek partinin adını düşürüyorsunuz. Bu belden aşağı vurmaktır" dedi.