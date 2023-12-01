FETÖ'CÜLER EKİPLEŞİP GÜÇLENDİ MİLLİYETÇİLER DIŞLANDI
Partiden istifa eden isimlerin hemen hemen hepsinin işaret ettiği "FETÖ iltisaklı kişiler var" konusuna yorum yapan Koçak, "Daha partinin kurulduğu ilk zamanlar Koray Aydın 'gittiğimiz her il ve ilçede bizi FETÖ'cüler karşılıyor' demişti. Daha sonra da parti içinde gördük. Özel Kalem Esma Bekar da daha önce KHK'dan yargılanmış. Yüksel Korkmaz da keza adı FETÖ'yle anılanlardan. Bunlar daha sonra partide ekipleşip güçlendiler. Nihayetinde de ülkücüler dışlandı" ifadelerini kullandı.
PARTİDE EMPERYAL GÜÇLERİN İZİNİ GÖRÜYORUZ
Parti içerisinde ABD'nin hükmünün de olduğunu söyleyen İsmet Koçak, "Bu parti milliyetçilerle iktidara gidecek bir partiydi. Ama partiden özellikle milliyetçiler tasfiye edildi. Peki milliyetçileri kim istemiyor? ABD. Çünkü milliyetçiler ABD'nin tekerine çomak sokarlar. Emperyal güçler burada milliyetçileri tasfiye etti. Dolayısıyla emperyal güçlerin elini ve izini görüp hissettik" dedi.
AKŞENER İMAMOĞLU'NU SEVMEZ GİK'TE DEVLETİ BİLMİYOR DEDİ
İmamoğlu ve Akşener arasındaki ilişki hakkında da açıklama yapan Koçak, Akşener'in İmamoğlu'nu aslında sevmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
12 Haziran 2023 GİK'inde Akşener, İmamoğlu devleti bilmez gibi bir ifade kullandı. Aralarında menfaat ilişkisi haricinde bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Öyle kardeşlik falan nereden gelecek? Bir ideolojik birliktelikleri mi var. Bizim bilmediğimiz bir ideoloji mi var onların arasında
YENİ PARTİ Mİ GELİYOR?
"Ortak Akıl Platformu bir muhalif topluluğu mu yoksa yeni parti mi geliyor" sorusunu yönelttiğimiz İsmet Koçak, "Önce muhalif olarak başladık hatta bir adayımız vardı kurultayda çıkaracaktık ancak adayımız sağlık sorunu yaşadı üzerine de şuan gelinen noktada İYİ Parti'de olmak istemediğimiz kanaatinde birleştik. O yüzden neden olmasın. Yeni parti gelebilir" dedi.