İYİ Partili İsmet Koçak'tan bomba açıklamalar: "FETÖ'cüler ekipleşip güçlendi milliyetçiler dışlandı"
Partiden istifa eden isimlerin hemen hemen hepsinin işaret ettiği “FETÖ iltisaklı kişiler var” konusuna yorum yapan Koçak, “Daha partinin kurulduğu ilk zamanlar Koray Aydın ‘gittiğimiz her il ve ilçede bizi FETÖ’cüler karşılıyor’ demişti. Daha sonra da parti içinde gördük. Özel Kalem Esma Bekar da daha önce KHK’dan yargılanmış. Yüksel Korkmaz da keza adı FETÖ’yle anılanlardan. Bunlar daha sonra partide ekipleşip güçlendiler. Nihayetinde de ülkücüler dışlandı” ifadelerini kullandı.