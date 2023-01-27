İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partideki kurumsal ilişkiler başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa sonrası siyaset kulisleri de hareketlendi. Yandaş Enver Aysever, "Cihan Paçacı'nın yaptıklarından sayın Meral Akşener'in haberinin olmaması imkansız. Bunun altını çiziyorum imkansız. Bu bir taktik. Cihan Paçacı ile ilgili iddiam şu: siyaseten iyi polisi kötü polisi oynuyorlar arkadaşlar. Daha önce de bunu Alevilik tartışmasıyla yaptılar. Yetmedi bizim kimseye borcumuz yok dediler. Cihan Paçacı'nın böylesine bir günde tesadüfen böyle bir açıklama yaptığına inanmak için hepimizin ahmak olması lazım. Siyaseten olup bitenlere baktığımız zaman insanlara bunlar rastlantıymış gibi sunmak toplumu gerizekalı yerine koymaktır. Siyasette eğer bu kada büyük lafları eden biri varsa ya Genel Başkanı tamamen oyun dışına atmıştır diye düşünürüm ya da Genel Başkan bu sözleri söyletiyordur diye bakarım" ifadelerini kullandı.

CİHAN PAÇACI TELEFONLARINA BAKMIYOR

Şok istifa sonrasında takvim.com.tr'nin ısrarlı aramasına rağmen telefonlarına yanıt vermedi.

SEÇİME KADAR KONUŞMAK YASAK

Yine İYİ Parti'nin en yetkili isimlerinden edinilen bilgilere göre Meral Akşener, tüm partililere seçime kadar konuşmama talimatı vermiş