İYİ Parti'den misilleme geldi! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hedef alan Cihan Paçacı'ya iade-i itibar: Görevine geri döndü

Cihan Paçacı maksadı aşan açıklamalar yaptığını belirtmiş, "İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum." demişti.

MASAYI DAĞITTI, CHP'Yİ DE DAĞITMA PEŞİNDE: YA TARİH YAZACAĞIZ YA DA TARİH OLACAĞIZ

Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açan Akşener bunu somut bir şekilde dile getirerek, "ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Milletimiz sizi göreve çağırıyor" dedi.



Masayı dağıtıp, İmamoğlu ve Yavaş'a aday olun çağrısı yaparak CHP'yi de dağıtmaya yeltenen İYİ Parti Genel Başkanı, "Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız" dedi.