6’lı koalisyon seçimden önce dağıldı! "Akşener masayı devirmedi, tekmeledi"

6'lı koalisyonun 13. toplantısı aylardır süregiden krizin masayı tamamen dağıtmasıyla sonuçlandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün yaptığı açıklamada koalisyonun 5 partisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında birleştiği belirterek, aday olmaları için masaya isimlerini getirdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Akşener'in masayı tamamen dağıttığı açıklamaların ardından CHP'nin içinden ve fondaş medyadan tepkiler yükseldi.