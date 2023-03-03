6'lı koalisyonun 13. toplantısı aylardır süregiden krizin masayı tamamen dağıtmasıyla sonuçlandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün yaptığı açıklamada koalisyonun 5 partisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında birleştiği belirterek, aday olmaları için masaya isimlerini getirdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Akşener'in masayı tamamen dağıttığı açıklamaların ardından CHP'nin içinden ve fondaş medyadan tepkiler yükseldi.
6’lı koalisyon seçimden önce dağıldı! "Akşener masayı devirmedi, tekmeledi"
OTOMATİK OYNAT
- AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi paylaştı: Ne dedik! Masalar yıkılır ama Türkiye Cumhuriyeti yıkılmaz!
- Kılıçdaroğlu'ndan yeni ittifak bombası! "Ben bu saatten sonra ben değişmem"
- Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde önemli açıklamalar