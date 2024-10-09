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İyi hal indirimi kalkıyor mu? Bakanlık harekete geçti!
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İyi hal indirimi kalkıyor mu? Bakanlık harekete geçti!

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 11:49 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 11:49

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak isteyen Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketinde önemli düzenlemelere gidiyor. Bu kapsamda iyi hal indirimi ve denetimli serbestlik elden geçirilecek.

AK Parti ve Adalet Bakanlığı, toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak ve kamu vicdanını sızlatacak olayların yaşanmaması için arka arkaya gündeme getireceği yargı paketlerinde önemli düzenlemeler yapacak. Bu kapsamda iyi hal indirimi ve denetimli serbestlik mercek altına alındı.

Yargı paketinde sona gelindi! Bakanlık harekete geçti: İyi hal indirimi mercek altında (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN MESAJ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada "Meclis'imiz, yeni yasama yılında, suçun önlenmesine, infaz ve ıslah konusuna daha fazla eğilmeli, milletimizin giderek yükselen taleplerine daha çok kulak vermelidir" dedi.

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, AK Parti ve Adalet Bakanlığı, bu kapsamda önümüzdeki günlerde yeni yargı paketlerini Meclis gündemine taşıyacak. Bu paketler içinde yer alması beklenen bazı düzenlemeler şöyle:

Yargı paketinde sona gelindi! Bakanlık harekete geçti: İyi hal indirimi mercek altında (AA)

DENETİMLİ SERBESTLİK: Denetimli serbestlikte köklü değişiklikler yapılacak. Ceza alt sınırları gözden geçirilecek. Belli suçlar denetimli serbestlik kapsamı dışında bırakılacak. Kademeli uygulama da alternatifler arasında. Buna göre bazı suçlarda ise suçu işleyen mutlaka bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

Yargı paketinde sona gelindi! Bakanlık harekete geçti: İyi hal indirimi mercek altında (AA)

HANGİ SUÇLARDAN KALKABİLİR: Kasten yaralama, kasten adam öldürme gibi suçlarda denetimli serbestliğin kaldırılması üzerinde duruluyor. Kadın ve çocuklara yönelik suçlar için de çalışma yapılıyor. Ceza İnfaz Kanunu'na göre 30 Mart 2020 öncesi işlenen kasten adam öldürme, yaralama, işkence, cinsel saldırı gibi suçlar için denetimli serbestlik uygulanmıyor. Yapılacak düzenleme ile bunun genel hale getirilmesi üzerinde de duruluyor.

HER SUÇLU CEZAEVİNE GİRECEK: Cezası iki yılın altında bile olsa suçluların bir süre cezaevine girmesine dönük bir alternatif üzerinde de çalışılıyor.

Kravat-ceket kurtarmayacak (AA)

İYİ HAL İNDİRİMİNİN KALDIRILMASI DA MASADA: Kamu vicdanını en çok sızlatan konulardan biri olan iyi hal indirimi de tekrar masaya yatırıldı. İyi hal indirimi ile ilgili iki alternatif üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki toplumda infial yaratan suçlarda uygulamanın tamamen kaldırılması. İkincisi ise iyi hal indirimine tamamen son verilmesi. AK Parti kurmayları, 'Hakimin ceza sınırları içinde takdir yetkisi bulunuyor. Bir de iyi hal için indirimine gerek olmayabilir' dedi.

DAHA ÖNCE SINIRLANDIRILMIŞTI: Her dönem tartışmalara neden olan iyi hal indirimi için 2 yıl önce bir düzenleme yapılmıştı ve kapsamı sınırlandırılmıştı. Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet suçlarında "kravat taktı, takım elbise giydi' diye şekli tutum ve davranışlarda iyi hal indirimi yapılmasının önüne geçilmişti.

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