İtalya'da hapishanelerde koronavirüs ayaklanması! Mahkumlar isyanda! Ölüler var 09.03.2020 18:58

İtalya'da her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hapishanelerde yayılmasını önlemek amacıyla getirilen bazı kısıtlamalar, İtalya genelinde çok sayıda cezaevinde isyana yol açtı. Protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.