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İtalya'da hapishanelerde koronavirüs ayaklanması! Mahkumlar isyanda! Ölüler var

İtalya'da hapishanelerde koronavirüs ayaklanması! Mahkumlar isyanda! Ölüler var

09.03.2020 18:58

İtalya'da her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hapishanelerde yayılmasını önlemek amacıyla getirilen bazı kısıtlamalar, İtalya genelinde çok sayıda cezaevinde isyana yol açtı. Protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.


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