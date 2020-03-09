İtalya'da her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hapishanelerde yayılmasını önlemek amacıyla getirilen bazı kısıtlamalar, İtalya genelinde çok sayıda cezaevinde isyana yol açtı. Protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.
İtalya'da hapishanelerde koronavirüs ayaklanması! Mahkumlar isyanda! Ölüler var09.03.2020 18:58
- İtalya'da hapishanelerde koronavirüs ayaklanması! Mahkumlar isyanda! Ölüler var
- Başkan Erdoğan'dan Belçika'da vatandaşlara koronavirüs uyarısı
- Tel Rıfat'ta PKK'ya ağır darbe! Saldırı hazırlığındaydılar...
- Koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte coronavirüs haritasındaki son durum...
- FETÖ'nün kilit ismi Yusuf Bekmezci hakim karşısında! Çarpıcı ifade: Erdoğan'ı attan düşürmek için... | Video
- Başkan Erdoğan'dan Brüksel'e kritik ziyaret! Dikkat çeken koronavirüs detayı!
- Petrol fiyatlarının dibi görmesinin ardından akaryakıtta dev indirim! Benzin 78, motorin 63 kuruş düşecek
- Koronavirüse karşı saraylar dezenfekte ediliyor! İşte Dolmabahçe Sarayı'nda dezenfekte işlemi
- Son dakika: Beyoğlu’nda sır cinayet! 17 yaşındaki genç iş yerinde öldürüldü
- Başkan Erdoğan'ın duygulandığı videoda konuşan şehit annesi o anları anlattı
- Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajı: Direnişi tarihin sayfalarına yazdırdınız
- Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışında direksiyon başına geçti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.