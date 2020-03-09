Başkan Erdoğan'dan Belçika'da vatandaşlara koronavirüs uyarısı 09.03.2020 18:59

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Başkan Erdoğan, kendisini bekleyen gurbetçilere seslendi. "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini daha güçlü noktalara taşımak istiyoruz." diyen Erdoğan gurbetçileri koronavirüse karşı uyardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.









Başkan Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner ile Avrupa Birliği Konseyi Protokol Müdür Yardımcısı Ragnheidur Roubineau tarafından karşılandı.





Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e geldi.







Başkan Erdoğan, kendisini bekleyen gurbetçilere seslendi. "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini daha güçlü noktalara taşımak istiyoruz istiyoruz." diyen Erdoğan gurbetçileri koronavirüse karşı uyardı.



Öte yandan Başkan Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar hep bir ağızdan, "Dik dur eğilme bu millet seninle!" sloganları attı.