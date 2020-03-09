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Başkan Erdoğan'ın 'koronavirüs' uyarısına vatandaştan manidar yanıt: Kılıçdaroğlu bile...

Başkan Erdoğan'ın 'koronavirüs' uyarısına vatandaştan manidar yanıt: Kılıçdaroğlu bile...

09.03.2020 19:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Başkan Erdoğan, kendisini bekleyen gurbetçilere seslendi. Başkan Erdoğan, Türk vatandaşları koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarırken bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu bile zarar veremez bize" sözleri kısa süreli gülüşmelere sebep oldu.


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