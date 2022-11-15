İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Ahlam Albashir'in 4 ay boyunca çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi! İşte teröristin evinden çıkanlar

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kadın teröristin Esenler'de hem yaşadığı hem de çalıştı tekstil atölyesi görüntülendi.

SIK SIK TELEFONLA İLGİLENİYORDU

Mahalle sakinleri ise sürekli gördükleri kadının sık sık telefonla ilgilendiğini ifade etti. Kadını cumartesi gören bir kişi ise, "Çok iyi hatırlıyorum aynı kıyafetler vardı üzerinde" diye konuştu.

Saldırının faili kadın terörist böyle yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi 'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürerken, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde hem yaşadığı hem de çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi.

KİMSEYLE KONUŞMUYORDU

Mahalle sakinleri ise kadının kimseyle konuşmadığını ve sadece telefonla ilgilendiğini söyledi.

KADIN SÜREKLİ MAKYAJLI VE BAKIMLIYDI

Mahalle sakinlerinden Mesut Karadağ, "Kadın sürekli makyajlı ve bakımlıydı. Dar siyah pantolon giyiyordu. Hiç kimseyle konuşmaz sürekli telefonla oynardı. Ben işverenle görüşmüştüm ilk geldiği zamanlarda.

Bunların karı koca olduğunu ve kalacak yerleri olmadığı için burada kaldıklarını söyledi. 4 aya yakın burada kaldılar. Diğer adamı görmedim. İçeri girip çıkıyordum ama kocası kim diye sormadım sadece kadın dikkatimi çekmişti. İçeride de masanın altında yatıyorlarmış sanırım. Son 1 hafta içerisinde de telefonla iletişimi artmıştı" dedi.

"SIRT ÇANTASI YOKTU POŞET VARDI"

Bir diğer mahalle sakini Barış Özen, "Gece saat 22.00 gibi buraya giriyordu. Kapıyı çalmıştı. Ben de kendi kendime gecenin bu saatinde bodrumda ne işi var diye düşündüm ve şüphelendim. Bu kötü olayı yaşadıktan sonra internetten fotoğrafa baktım. Kadını kıyafetlerinden tanıdım. Tüylerim diken diken oldu.

Böyle bir olayın burada yaşanması üzücü değil korkutucu aslında. Eskiden böyle şeyler olmazdı burada herkes birbirini tanıyordu. Cumartesi günü gördüm çok iyi hatırlıyorum aynı kıyafetler vardı üzerinde. Karı koca olarak burada çalışıyorlarmış herhalde. Sırt çantası yoktu poşet vardı elinde" dedi.

Cengiz Karaburun ise, "Ben kadını gördüm de dilini bilmediğim için anlamıyordum dediklerini. Yeni gelmişlerdi zaten. Ufak bir çocuk vardı gelip gidiyordu ama sessiz sakindi. Bir ara 20 kişi oluyorlardı bir ara 2 kişi oluyorlardı. Geceleri yatmaya geliyorlardı" dedi.







EVİNDEN NELER ÇIKTI?

Terör saldırısını gerçekleştirdikten sonra Esenler'deki örgüt evine giden ve paralarla ziynet eşyalarını alarak gittiği İstanbul Küçükçekmece'deki hücre evinde yakalanan terörist Ahlam Albashir'in gözaltına alındığı adreste ele geçirilenlerin detaylarına ulaşıldı.

Sabah'ta yer alan habere görei hücre evind üç bin 380 Amerikan Doları, beş bin 800 Euro, 10 bin lira nakit para, yedi adet Cumhuriyet Altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir kuru sıkı tabanca ve mermiler bulunduğu bilgisine ulaşıldı.