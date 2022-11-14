Haberler Televizyon Videoları İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın sansürsüz görüntüleri infial yaratmıştı... Saldırının faili teröristin YAKALANMA ANI görüntüleri videosu izle!

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın sansürsüz görüntüleri infial yaratmıştı... Saldırının faili teröristin YAKALANMA ANI görüntüleri videosu izle!

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın sansürsüz görüntüleri infial yaratmıştı... Saldırının faili teröristin YAKALANMA ANI görüntüleri videosu izle!
14.11.2022 11:18 - Son Güncelleme: 15.11.2022 09:17

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Kadın terörist yakalanma anı! İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın sansürsüz görüntüleri infial yaratmıştı... Son dakika haberine göre Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırının faili olan Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashır Özel Harekat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Kadın teröristin yakalanma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, evinde yapılan aramada yüklü miktarda para, silah ve mermiler ele geçirildi. İşte o teröristin yakalanma anları...

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