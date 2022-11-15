İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Ahlam Albashir'in yakalandığı hücre evini A Haber görüntüledi

Son dakika haberleri... İstiklal Caddesi'ni pazar günü kana bulayan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir'in 4 ay boyunca bir tekstil atölyesinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Teröristin çalıştığı atölye görüntülendi. Mahalle sakinlerinin teröristle ilgili sözleri ise şoke etti. Öte yandan Albashir’in yakalandığı evde ele geçirilenlerin detayları ortaya çıkarken A Haber ekibi, hücre evini görüntüledi. Albashir'in saklandığı hücre evinden üç bin 380 Amerikan Doları, beş bin 800 Euro, 10 bin lira nakit para, yedi adet Cumhuriyet Altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir kuru sıkı tabanca ve mermiler ele geçirildi.