İşte Türkiye'nin çığ haritası! O iller ciddi tehlike altında 06.02.2020 10:42

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2 gün peş peşe yaşanan çığ felaketi onlarca vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Yaşanan çığ felaketinin ardından gözler Türkiye'nin çığ haritasına çevrildi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Sırdaş, gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi. Hangi iller çığ riski altında? Hangi bölgelerde çığ felaketi tehlikesi daha olası? Detaylar haberimizde.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan ve 5 kişinin öldüğü minibüsteki diğer yolcuları kurtarma çalışmaları sırasında, ikinci kez düşen çığ nedeniyle aralarında şehit olan güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi daha hayatını kaybetmişti.



İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Sırdaş, gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi.



"EN ÇOK CAN KAYBINA YOL AÇAN AFETLERDEN BİR TANESİ"

Sırdaş, "Çığ felaketi meteorolojik afetler arasında yer alan, önemli ölçüde can kaybına ve maddi hasara yol açan felaketlerden bir tanesi." dedi.







İŞTE RİSKLİ BÖLGELER!

Yaklaşık 113 yıllık verilerin derlendiği çığ afeti ile ilgili bir harita üzerinden Türkiye'nin çığ haritasına ilişkin bilgiler veren Sırdaş, "Haritadan gördüğümüz üzere bazı bölgelerimiz önemli ölçüde risk içeriyor. Çığ ile ilgili risklerin yüksek olduğu bölgeler" dedi. Haritada, Tunceli, Bingöl ve Bitlis ve Hakkari'nin özellikle riskli bölgeler arasında yer aldığı görüldü. İşte Türkiye'nin çığ afeti bakımından risk haritası.



