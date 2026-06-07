Otokoç'a saldıran zanlının eylem anını kaydettiği video ortaya çıktı | VİDEO

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 19:31 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 19:43

"Rahmi Koç, Serdar Ertekin Ağabeyin Selamı Var"

Kısa sürede yayılan şok edici video kaydında, silahı ateşleyen saldırganların kurşun yağdırdıkları esnada, "Rahmi Koç, Serdar Ertekin ağabeyin selamı var" ifadelerini kullandıkları işitildi. Kayıt boyunca tehditlerine pervasızca devam eden şüphelilerin, eylemi adeta bir gözdağı verme operasyonuna dönüştürdükleri görüldü. Antalya'da yaşanan bu olayın, bugün Türkiye genelinde Otokoç'a yönelik düzenlenen ikinci silahlı saldırı olması da organize bir eylem ihtimalini güçlendirdi.

Saldırının Nedeni: "Rahmi Koç'un Fıkrası"

Güvenlik bürokrasisini ve iş dünyasını alarma geçiren eylemin arka planına dair ulaşılan ilk bilgiler ise duyanları hayrete düşürdü. Yapılan ilk incelelerde, saldırganların iş insanı Rahmi Koç'un geçmişte anlattığı bir fıkradan kaynaklı olarak bu saldırıyı planlayıp gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Olay yerine intikal eden Olay Yeri İnceleme ekipleri, kurşunlanan galeride ve çevresinde detaylı bir delil çalışması yürüterek 3 adet mermi çekirdeği buldu. Polis ekipleri, hem video kaydındaki ses ve görüntülerden hem de görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda, kaçan şapkalı ve yüzü kapalı şüphelinin ve arkasındaki azmettiricilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.