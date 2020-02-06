Haberler Video Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Ben seni bırakmam daha!
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Ben seni bırakmam daha!

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Ben seni bırakmam daha!

06.02.2020 11:23

Müge Anlı canlı yayınında gözyaşları sel oldu. 46 yaşındaki tecrübeli sunucu Müge Anlı'ya başvuran Bursa'da ikamet eden Gülseven Öztan, 7 aydır ağabeyi Ömer Öztan'dan haber alamadığını belirtti. 44 yaşındaki 2 çocuk babası Ömer Öztan; 2019 yılının Temmuz ayında İstanbul'da kayboldu. Kaybolmadan üç gün önce Bursa’da yaşayan kız kardeşi Gülseven Öztan’ın yanına gitti. O dönem kimliğini de kaybetmişti… Kız kardeşiyle birlikte nüfus müdürlüğüne giderek kimlik çıkardı. İstanbul’a döneceği sırada kız kardeşine: “Ölüm var! Hakkını helal et!” dedi. Bursa’dan ayrıldıktan sonra İstanbul’a vardı. Ardından esrarengiz şekilde kayıplara karıştı. Müge Anlı'nın bulduğu Ömer Öztan, canlı yayında herkesi gözyaşlarına boğdu! Müge Anlı ise yine yüce gönüllülüğüyle bir kişinin daha elinden tuttu. İşte 6 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları