Müge Anlı canlı yayınında gözyaşları sel oldu. 46 yaşındaki tecrübeli sunucu Müge Anlı'ya başvuran Bursa'da ikamet eden Gülseven Öztan, 7 aydır ağabeyi Ömer Öztan'dan haber alamadığını belirtti. 44 yaşındaki 2 çocuk babası Ömer Öztan; 2019 yılının Temmuz ayında İstanbul'da kayboldu. Kaybolmadan üç gün önce Bursa’da yaşayan kız kardeşi Gülseven Öztan’ın yanına gitti. O dönem kimliğini de kaybetmişti… Kız kardeşiyle birlikte nüfus müdürlüğüne giderek kimlik çıkardı. İstanbul’a döneceği sırada kız kardeşine: “Ölüm var! Hakkını helal et!” dedi. Bursa’dan ayrıldıktan sonra İstanbul’a vardı. Ardından esrarengiz şekilde kayıplara karıştı. Müge Anlı'nın bulduğu Ömer Öztan, canlı yayında herkesi gözyaşlarına boğdu! Müge Anlı ise yine yüce gönüllülüğüyle bir kişinin daha elinden tuttu. İşte 6 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Ben seni bırakmam daha!06.02.2020 11:23
- Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Ben seni bırakmam daha!
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