Traktörle köprüden şarampole uçtu! İş makinesiyle kurtarıldı

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 16:23 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 16:29

Muhtar İş Makinesini Alıp Olay Yerine Koştu

Feci kazayı gören ve traktörün ters dönerek sürücünün altında kaldığını fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma, itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tam bu esnada kazadan haberdar olan Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Karadeniz, zamanla yarışılan anlarda büyük bir duyarlılık göstererek köydeki iş makinesinin direksiyonuna geçti ve hızla olay yerine ulaştı.

Vatandaşlar Kurtarma Ekibini Ayakta Alkışladı

Olay yerinde adeta bir can pazarı yaşanırken, Muhtar Hasan Karadeniz'in kullandığı iş makinesi yardımıyla tonlarca ağırlıktaki traktör hassas bir hamleyle havaya kaldırıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin titiz çalışması sonucu, traktörün altında sıkışan talihsiz sürücü Abdullah O. ezilmekten son anda kurtarılarak sıkıştığı yerden sağ salim çıkarıldı. Muhtarın ve arama kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bu başarılı operasyonu heyecanla izleyen yaralının yakınları ve çevredeki vatandaşlar, ekipleri ayakta alkışlayarak teşekkür etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.