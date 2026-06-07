Samsun'da mağaza hırsızları kıskıvrak yakalandı: Güvenlik kameraları ele verdi
İlkadım ilçesindeki iki ayrı mağazadan giyim eşyası çalan şüpheli çift, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
İki Ayrı Mağazayı Hedef Aldılar
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pazar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Kale Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan iki ayrı giyim mağazası hırsızların hedefi oldu. 58 yaşındaki A.T. ile 44 yaşındaki eşi S.T., girdikleri mağazalardan reyonlardaki çeşitli giyim eşyalarını çaldı. Çiftin soğukkanlı bir şekilde gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis Görüntülerden Kimliklerini Tespit Etti
Mağaza sahiplerinin durumu fark ederek şikayetçi olması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. İş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini detaylıca inceleyen ve saha çalışmalarından elde edilen bilgileri değerlendiren emniyet güçleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Hırsızlık Büro ekipleri, düzenledikleri fiziki takip neticesinde şüpheli karı kocayı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı ve Gazi Polis Merkezi'ne teslim etti.
Şüpheli Çift Adliyeye Sevk Edildi
Gazi Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltında tutulan evli çiftin buradaki sorgu ve yasal işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından suç dosyaları hazırlanan şüpheliler A.T. ve S.T., sağlık kontrolünden geçirilerek bugün geniş güvenlik önlemleri altında Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin hakim karşısına çıkarılarak yargılanma sürecinin başlaması bekleniyor.