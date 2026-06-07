Antalya'da akılalmaz gizleme yöntemi: Bebek bezlerinden 20 milyon lirayı aşkın nakit para çıktı

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 18:36 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 18:42

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü amansız operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Antalya'da gerçekleştirilen son operasyonda, yurt dışından gelen bir yolcunun bagajında yapılan aramalarda akıllara durgunluk veren bir gizleme yöntemi deşifre edildi.

Paris'ten Gelen Yolcu Takibe Alındı

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde Fransa'nın Paris Havalimanı'ndan Antalya'ya gelen bir yolcuyu takibe aldı. Yolcunun havalimanına iniş yapmasının ardından şüpheli bagajlar gümrük muhafaza memurlarınca detaylı bir kontrole tabi tutuldu.

Bebek Bezlerinin İçinden Servet Çıktı

Ekiplerin şüphe üzerine açtığı bagajda yapılan aramalarda, ilk bakışta normal görünen bebek bezleri incelemeye alındı. Bezlerin ağırlığından ve yapısından şüphelenen ekipler, içlerini açtığında büyük bir şokla karşılaştı. Bebek bezlerinin içerisine titizlikle gizlenmiş halde destelerce nakit para bulundu. Yapılan sayımlarda bezlerin içinden toplam 381 bin 750 Avro nakit para çıkarıldı.

Değeri 20 Milyon Lirayı Aşmıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından operasyonun detaylarına ilişkin yapılan resmi açıklamada, "Ele geçirilen söz konusu nakit paranın değeri 20 milyon 428 bin 129 lira 65 kuruş olarak tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Gümrük mevzuatına aykırı şekilde ülkeye sokulmak istenirken suçüstü yakalanan devasa nakit paraya ekiplerce el konuldu. Olayın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Ekiplerin kaçakçılık şebekelerine yönelik çok yönlü incelemesi sürüyor.