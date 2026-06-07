Seyhan Nehri'nde acı olay: Serinlemek için suya giren 17 yaşındaki genç boğuldu

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 17:51 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 17:53

17 yaşındaki Yusuf Kasım, kentte etkisini gösteren bunaltıcı sıcaklardan kaçmak ve serinlemek amacıyla nehre girdi. Bir süre suyun içinde kalan genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı.

Vatandaşlar İhbar Etti, Ekipler Sevk Edildi

Gencin suyun üzerinde kalmak için mücadele ettiğini ve ardından gözden kaybolduğunu fark eden nehir kenarındaki vatandaşlar, durumu büyük bir panikle vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede polis, sağlık ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Cansız Bedeni Sudan Çıkarıldı

Olay yerine hızla intikal eden su altı arama kurtarma polisleri ve dalgıçlar, gencin kaybolduğu noktada arama çalışması başlattı. Ekiplerin nehirde gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar neticesinde talihsiz gencin yer tespiti yapılarak sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, 17 yaşındaki Yusuf Kasım'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemelerinin ardından otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.