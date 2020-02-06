Van'da çığ şehitlerine veda! İşte şehitlerin isimleri ve memleketleri
11 asker, 8 korucu ve Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor. Jandarma Filo Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören için şehitlerin naaşı ambulanslarla getirildi ve güvenlik görevlileri tarafından alındı.
JANDARMA FİLO KOMUTANLIĞINDA TÖREN
Van Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Van Jandarma Filo Komutanlığına getirilen şehitlerin ve itfaiye personelinin Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftüsü Ömer Keskin dua etti.
Törenin ardından çığ felaketinde şehit düşen jandarma astsubay Fatih Karagöz (Kocaeli), uzman çavuşlar Özen Çam (Artvin), Ramazan Süslü (Aksaray), Ufuk Deniz (Kastamonu), Özgür Işık (Düzce), Muammer Keskin (Aydın), Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars), Mesut Deniz (Kahramanmaraş), uzman onbaşılar Osman Karaca (Tokat), Cihat Erat (Erzurum), Tarkan Karaca (Eskişehir) ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in naaşları, tören mangasınca omuzlarda taşınarak memleketlerine uğurlanmak üzere askeri uçağa konuldu.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Van Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, CHP'li bazı milletvekilleri, şehit yakınları, silah arkadaşları, sağlık görevlileri ve askeri erkan katıldı.