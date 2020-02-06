Van'da çığ şehitlerine veda! İşte şehitlerin isimleri ve memleketleri

Törenin ardından çığ felaketinde şehit düşen jandarma astsubay Fatih Karagöz (Kocaeli), uzman çavuşlar Özen Çam (Artvin), Ramazan Süslü (Aksaray), Ufuk Deniz (Kastamonu), Özgür Işık (Düzce), Muammer Keskin (Aydın), Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars), Mesut Deniz (Kahramanmaraş), uzman onbaşılar Osman Karaca (Tokat), Cihat Erat (Erzurum), Tarkan Karaca (Eskişehir) ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in naaşları, tören mangasınca omuzlarda taşınarak memleketlerine uğurlanmak üzere askeri uçağa konuldu.