Adana'da baba ile oğlunu öldüren katil: Adliyeye sevk edildi!

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 16:39

Kız Kaçırma Meselesi Husumete Dönüştü

Olay, Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ali Ersoy'un oğlu Y.E., yaklaşık iki yıl önce E.K.'nın kızını kaçırarak evlendi. Bu evliliğin ardından iki aile arasında amansız bir husumet başladı. Dün akşam saatlerinde saman balyası yüklü traktörleriyle seyir halinde olan 55 yaşındaki Ali Ersoy ve 29 yaşındaki oğlu Ömer Ersoy, yolda yürüdükleri esnada husumetlileri E.K. ile karşı karşıya geldi.

Yol Ortasında Av Tüfeğiyle Ateş Açtı

Traktörden inen baba-oğul ile E.K. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek alevlendi. Öfkesine hakim olamayan E.K., yanında bulundurduğu av tüfeğini ateşleyerek Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy'a kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan baba ve oğula ateş açan zanlı, o esnada tesadüfen bölgede devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri tarafından suç aleti silahıyla birlikte anında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Müdahaleler Yetersiz Kaldı, Zanlı Adliyede

Jandarma ekibinin telsiz anonsuyla durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, baba Ali Ersoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Ersoy ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba-oğulun cenazeleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi E.K., jandarma komutanlığındaki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.