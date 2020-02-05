Yoğun kar ve tipi, Bahçesaray'da felakete yol açtı. 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında çığ düştü. Kar küreme çalışması yapan iş makinesi kısmen kara gömüldü. Minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca kar kütlesi ile birlikte 40 metre yükseklikten devrildi.
4 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Yaralı Bahattin Karagülle, hastaneye kaldırıldı.
Arama-kurtarma çalışmaları sonucu karın altındaki minibüse ulaşıldı. İçindeki Bahattin Karagülle, Fethi Turan, Sadık Türkeş, Nezih Turan ile 3 kişi sağ olarak kurtarıldı.
4 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Yaralı Bahattin Karagülle, hastaneye kaldırıldı.
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