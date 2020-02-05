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’da yolcu minibüsü çığ altında kaldı: 4 ölü

Yoğun kar ve tipi, Bahçesaray'da felakete yol açtı. 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ düşmesi sonucu yolcu minibüsü çığın altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmaları sonucu ulaşılan karın altındaki minibüsteki 4 kişi ölürken, 7 kişi de kurtarıldı.

Çığ felaketi
Yoğun kar ve tipi, Bahçesaray'da felakete yol açtı. 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında çığ düştü. Kar küreme çalışması yapan iş makinesi kısmen kara gömüldü. Minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca kar kütlesi ile birlikte 40 metre yükseklikten devrildi.

Arama-kurtarma çalışmaları sonucu karın altındaki minibüse ulaşıldı. İçindeki , Fethi Turan, Sadık Türkeş, Nezih Turan ile 3 kişi sağ olarak kurtarıldı.


4 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.


Yaralı Bahattin Karagülle, hastaneye kaldırıldı.

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