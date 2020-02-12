Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü! Gündemde İdlib vardı 12.02.2020 13:47

Son dakika... Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Kremlin'in açıklamasında Putin ve Erdoğan'ın Suriye konusunda ilişkili kurumlar aracılığıyla temaslara devam etme konusunda uzlaştığı belirtildi. Görüşmeyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "İdlib'de devam eden süreci sayın Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede özellikle askerlerimizin, rejim güçleri hatta hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarları ele aldık." dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İdlib'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Kremlin'in açıklamasında Putin ve Erdoğan'ın Suriye konusunda ilişkili kurumlar aracılığıyla temaslara devam etme konusunda uzlaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin, Türkiye-Rusya arasındaki anlaşmaların uygulanması konusunda fikir birliğine vardığı ifade edildi.





İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.