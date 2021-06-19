İstanbul'un yeni heykeli törenle açıldı! Hollanda'ya göç eden Türk işçileri simgeliyor

Türk işçilerin Avrupa'ya göçünü simgeleyen ve Hollanda'daki Türklerin girişimiyle yapılan "Umuda Yolculuk Anıtı" Kadıköy'de açıldı. Kadıköy İskele Meydanı'ndaki anıt için düzenlenen törene Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis, Hollanda Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu (DSDF) Başkanı Nevzat Cingöz, İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, anıt fikrini ortaya attığı belirtilen Hollandalı gazeteci ve TV programcısı Ömer Hünkar Ilık ve davetliler katıldı.