AK Parti Hani İlçe Başkanlığı binasına molotoflu saldırı gerçekleştirildi |VİDEO

Diyarbakır AK Parti Hani İlçe Başkanlığı binasına yönelik molotoflu bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti Hani ilçe binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotoflu saldırı yapıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 20.55'te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana geldi. Zirve Mahallesinde bir binanın 2'nci katında bulunan AK Parti Hani ilçesi binası önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, önce çevreyi kontrol etti. Ardından yanında getirdiği motolof kokteyliyi ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan, koşarak bölgeden uzaklaştı.

Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı. Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar, polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkanvekili yaptığı açıklamada "Diyarbakır Hani İlçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANI'NDAN SERT TEPKİ

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı M. Şerif Aydın, Diyarbakır AK Parti Hani İlçe teşkilatının bulunduğu binaya molotof kokteyli saldırı yapılmasına tepki gösterdi.

Aydın, "Bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi; AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz" dedi.

M. Şerif Aydın, şunları söyledi:

"Dün İzmir HDP İl binasına yönelik yapılan iğrenç saldırının bir benzeri, bu gece Diyarbakır'ımızda AK Parti Hani İlçe teşkilatımızın binasına yönelik olarak yapılmaya çalışıldı.

İçeride bulunan kardeşlerimizin şans eseri yara almadan kurtulabildiği bu iğrenç saldırıyı, tıpkı dün yapılan saldırı da olduğu gibi; AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak lanetliyoruz.

Terör odaklarının; ülkemizde oluşan huzur ve güven ortamını baltalamaya yönelik olarak, içerideki uzantıları üzerinden harekete geçmeye çalıştıklarını ibretle müşahade etmekteyiz."