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İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye büyük operasyon!

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye büyük operasyon!
20.08.2022 15:06

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İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri; Silahlı Terör Örgütü MLKP’ye yönelik önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütüne bağlı sözde “İntikam Hücresi” üyelerinin; güvenlik güçleri tarafından Ağrı’da çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen bir teröristin sözde intikamını almak için harekete geçtikleri tespit edildi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri hücreyi tespit etti; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ise operasyonla çökertti. Baskın düzenlenen ve dört kişinin gözaltına alındığı Hücre Evi’nde bir el bombası, iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. İşte detaylar...

Haber Videoları
İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri; Silahlı Terör Örgütü MLKP'ye yönelik önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütüne bağlı sözde "İntikam Hücresi" üyelerinin; güvenlik güçleri tarafından Ağrı'da çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen bir teröristin sözde intikamını almak için harekete geçtikleri tespit edildi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri hücreyi tespit etti; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ise operasyonla çökertti. Baskın düzenlenen ve dört kişinin gözaltına alındığı Hücre Evi'nde bir el bombası, iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. İşte detaylar...
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