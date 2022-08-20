İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye büyük operasyon!

İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri; Silahlı Terör Örgütü MLKP’ye yönelik önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütüne bağlı sözde “İntikam Hücresi” üyelerinin; güvenlik güçleri tarafından Ağrı’da çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen bir teröristin sözde intikamını almak için harekete geçtikleri tespit edildi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri hücreyi tespit etti; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ise operasyonla çökertti. Baskın düzenlenen ve dört kişinin gözaltına alındığı Hücre Evi’nde bir el bombası, iki ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. İşte detaylar...