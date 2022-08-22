Darya Dugina neden öldürüldü? Putin'in beyni Aleksandr Dugin'in kızına suikast! Son konuşmasında FETÖ ve sabotaj uyarısı...

Türk-Rus dostluğunun önde gelen savucularından olan ve "Putin'in beyni" olarak nitelendirilen Uluslararası Avrasya Hareketi Lideri Aleksandr Dugin'in kızı, Rus siyaset bilimci ve gazeteci Darya Dugina bombalı suikast sonucu öldürüldü.

Dugina, Rus televizyon programlarında Türkiye-Rusya dostluğunu kararlılıkla savunarak ve Ukrayna ordusu içerisinde FETÖ üyeleri bulunduğuna işaret ederek düzenlenebilecek sabotajlara karşı uyarıda bulunmuştu.

ASIL HEDEF KİMDİ?

Suikastın perde arkasındaki sis perdesi de aralanmaya çalışılıyor. Suikast günü Aleksandr Dugin'in bir festivalde konuşma yaptığı ve kızı Darya Dugina'nın da "onur konuğu" olarak festivale katıldığı ortaya çıktı. Festival sonrası Moskova'ya dönüş yolunda Dugina'nın festivale birlikte geldikleri babasına ait olan aracı kullandığı, Aleksandr Dugin'in ise son anda araca binmeyerek başka bir araçla farklı yöne gittiği öğrenildi.

Darya Dugina'nun kullandığı araç alandan çıktıktan yaklaşık 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası Darya Dugina olay yerinde hayatını kaybetti. Aleksandr Dugin kısa zamanda suikastın yapıldığı noktaya geldi. Rus emniyet güçleri derhal bölgeyi güvenlik kordonuna alarak soruşturma başlattı.

CİNAYET SORUŞTURULUYOR

Dün sabah erken saatlerde Moskova Başsavcılığının soruşturmayı devraldığı bildirildi. Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Elde edilen ilk bilgilere göre, 20 Ağustos akşam 9 saatlerinde, Moskova'nın Odintsovo taşra bölgesindeki Bolşiye Vyazemi köyünde hareket halindeki bir Toyoto Land Cruiser aracı patladı ve alev aldı. Olay sonucunda, aracı kullanan 1992 doğumlu bir kadın yaşamını kaybetti. Suç olayının soruşturulmasına dair süreç ve sonuçlar, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 105. maddesinin 2. fıkrasının e bendi uyarınca (genel olarak tehlikeli bir şekilde cinayet), Moskova Bölgesi Başsavcılık Ofisi'nin yetki ve denetimindedir."



Savcılığın sosyal medya hesabında, yaşamını kaybeden kişinin Darya Dugina olduğu doğrulandı. Ayrıca patlamanın, aracın altına yerleştirilen bir patlayıcı cihaz sebebiyle yaşandığının tahmin edildiği kaydedildi. Soruşturma birimlerinin, kriminoloji ve patlayıcı uzmanlarının olay yerinde incelemelere devam ettiği bildirildi. Rus Interfax ajansına konuşan Soruşturma Komitesi Basın Birimi, suikastın "önceden planlandığını ve icra edildiğini" söyledi.





RUSYA'DA BÜYÜK ÖFKE

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutski, Dugina cinayetiyle ilgili "Darya Platonova'nın barbarca katledilmesi Rus Dünyasının ideolojisine ve bağlarına yönelik bir terörist saldırıdır." ifadelerini kullandı. Slutski, sorumluların bulunup adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.

Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, olayın hemen ardından suikastın arkasında Ukrayna'nın olabileceğine işaret eden bir mesaj paylaştı. Zaharova, "Eğer Ukrayna izine rastlanırsa, ki bu ihtimal Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin tarafından dile getirildi ve yetkili otoriteler tarafından doğrulanması gerekir, o zaman Kiev rejiminin devlet terörizmi siyasetinden bahsedebiliriz." şeklinde konuştu.



Zaharova, daha sonra yaptığı ikinci bir açıklamada, "Aleksandr Gelyeviç (Dugin), sizin acınız, milyonlarca insanın acısıdır. Bana inanın, dünyanın her yanından insanlar şu an bu acıyı, kendi acıları gibi yaşıyorlar." ifadelerini kullandı. Zaharova ayrıca, sosyal medyada Dugina'nın öldürülmesiyle dalga geçen paylaşımlarla ilgili "İnsanlık dışına çıkmanın, aşağılıklaşmanın kanıtı olan bu örnekleri yasalar genişletilerek engellemeliyiz." çağrısı yaptı.

GELECEĞİN DEVLET YÖNETECEK KADROSU

Darya Dugina, 1992 doğumlu seçkin bir siyaset bilimci ve gazeteciydi. Moskova Devlet Üniversitesi'nin Felsefe Fakültesi'nden dereceyle mezun oldu. Antik Yunan felsefesi üzerine uzmanlaşmıştı. Ayrıca Fransa'da Michel de Montaigne Üniversitesi'ni de bitirerek Rusya'nın önemli Fransız siyaseti uzmanlarından biri oldu. İngilizce ve Fransızcayı akıcı konuşuyordu, bu dillerde makaleleri yayımlandı. Evliydi ve Dugina dışında Platonova soyadını da kullanıyordu. Klasik müziğe ilgiliydi, konser verecek kadar iyi flüt ve gitar çalıyordu.



Dugina, Rusya'nın en parlak ve ileride devlet yönetiminde önemli roller alabilecek genç kadrolarından biri olarak görülüyordu. Ülkenin önde gelen televizyon kanallarında Avrupa'dan Batı Asya siyasetine kadar sıkça görüşlerine başvurulan bir siyasi yorumcuydu. Babası Aleksandr Dugin ile birlikte Uluslararası Avrasya Hareketi'nin liderleri arasındaydı. 2015 yılında Batı yaptırımlarına uğrayan Dugin gibi Darya Dugina da 2022 Temmuz'unda İngiltere'nin Rusya karşıtı yaptırım listesine girdi. Aynı zamanda Türkiye ve Rusya arasında stratejik dostluk siyasetinin en önde gelen temsilcilerinden biriydi.

TÜRKİYE'NİN HAKİKİ DOSTUYDU

Dugina, Türkiye'nin PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelesinin Rus halkı tarafından daha iyi anlaşılması için önemli çalışmalar yaptı. Daha genel stratejik planda ise, Atlantik emperyalizmi ve küreselleşme yıkımına karşı milli devleti ve kültürü savunma mevzisinin en önündeydi. Çok kutuplu dünyanın kuruluşunda dünya gençliğini birleştiren öncülerdendi.



DUGİNA UYARMIŞTI: UKRAYNA'DA FETÖ'CÜLER VAR!

Dugina, suikasttan bir hafta önce, Rus Savunma Bakanlığı'nın televizyon kanalında Ukrayna'da "Bozkurtlar" isimli bir grubun Kırım'da sabotajlar yaptığıyla ilgili iddiaya FETÖ'cülere işaret ederek yanıt vermişti. Dugina canlı yayında şu çarpıcı cümleleri sarf etmişti: "Bozkurtlar, milliyetçi bir hareket. Kırım'da öyle bir sabotajcı grup yok. Ama Ukrayna'da ABD kontrolündeki Fetullahçılar var. Gülen'in kitapları ön cephedeki Ukraynalı askerlerden çıktı. Bunlar tamamen Erdoğan karşıtı. Sabotaj için de kullanılabilirler."

ASKERİ UZMAN DA "SUİKASTIN HEDEFİ TÜRK-RUS İŞBİRLİĞİ" DEDİ

Rusya'ya yayımlanan Milli Savunma Dergisi'nin Yayın Yönetmeni emekli asker Igor Korotçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dugina suikastının "Türk ve Rus yakınlaşmasını hedef aldığını vurguladı. Korotçenko, "Darya Dugina, hem Medya alanında hem de Türkiye ve Rusya'nın beyin merkezleri arasında Türk-Rus yakınlaşması için faal çalışıyordu. Darya Dugina'ya suikast, Anglosaksonların hem Türkiye'deki hem de Moskova'daki siyasi elitlere bir mesajıdır." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok da bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda Dugina suikastını ele aldı. Altınok, "Dugin'in kızı Darya neden öldürüldü?" sorusunu sordu. İşte o yazı...



"Putin'in beyni" olarak anılan ve 15 Temmuz öncesi "Orduda hareketlenme var" uyarıları yapan Alexandr Dugin'in kızı Darya Dugina Moskova yakınlarında bir suikasta kurban gitti.

Basına yansıyan görgü tanıklarının ifadesine göre olaydan 10 dakika önce bir konferanstan çıkan baba kız, kapıda ayrıldı. Dugin başka bir araçla Moskova'ya doğru yola çıkarken, kızı Darya'ya da kendi cipini verdi.

Kısa bir süre sonra da otobanda ilerleyen Darya'nın otomobilindeki bomba infilak etti. Araç alev aldı. Genç kadın feci şekilde can verdi.

Dünya basını ağız birliği etmişçesine asıl hedefin Ukrayna'nın işgalini savunan Alexandır Dugin olduğunu yazıyor ve "Ukraynalı teröristleri" adres gösteriyordu...





İşgal altındaki Ukrayna'nın Rusya'da ya da başka bir ülkede bu tarz bir organizasyona kalkışacak hali, gücü yok. Ukrayna meselesi bir kılıf...

Putin'in evinde operasyon çekebilme kabiliyetine sahip devletlerin hangileri olduğu da malum.

Peki bu suikastla ne demek istiyorlar?

Konu Rusya olunca Moksova'da akademik çalışmalarına devam eden Mehmet Perinçek'i aradım. Aynı zamanda Darya'nın en yakın arkadaşlarından olan Perinçek, Suikastte baba kızın beraber hedef alındığı görüşünde...

Darya'nın gerçek bir Türkiye dostu olduğunu, FETÖ gibi ABD ajanlarının faaliyetlerini deşifre ettiğini ve hem medyada hem de Türkiye ve Rusya'nın beyin merkezleri arasında Türk-Rus yakınlaşması için faal çalışmalar yürüttüğünü anlatıyor.

"Genç yaşına rağmen çok birikimli ve etkin bir gazeteciydi. Rusya'nın yakın gelecekte en önemli politik figürlerinden olacağı konuşuluyordu. Ne yazık ki "tam yerinden" vurdular. Çok üzgünüm" diyor.

Perinçek mesajın kime olduğu sorusunu ise Rus Savunma Bakanlığı'na yakın isimlerden İgor Korotçenko'nun "Dugina'ya suikast, Anglosaksonların Türkiye'deki ve Moskova'daki siyasi elitlere bir mesajıdır" sözlerini hatırlatarak şöyle cevap veriyor:

ABD'yi hiçbir şey, Rusya ile Türkiye işbirliğini savunan Rus milliyetçileri kadar rahatsız etmez. Çünkü Türkiye ve Rusya'nın bölgede beraber olması ABD'nin olmaması anlamına geliyor.