İstanbul'da durdurulan tırda binlerce kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İstanbul'a kaçak ürün sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan tır, İstanbul sınırlarına girdiği andan itibaren dron destekli ekiplerle adım adım izlendi. Takip sonucunda tır, Sarıyer ilçesi sınırları içerisinde durdurularak sürücüsü gözaltına alındı.

Tonlarca tütün ve binlerce paket sigara

Dedektör köpekler eşliğinde tırın dorsesinde yapılan aramalarda; 20 bin 350 paket kaçak sigara ve elektronik sigara tütünü, 7 ton 215 kilo kıyılmış tütün, 180 kilo kaçak çay ve 80 adet kol saati ele geçirildi. Ayrıca operasyonda, sigara bırakma tedavisinde kullanılan 28 bin 100 adet kaçak nikotin sakızına da el konuldu.

Sürücü gözaltına alındı

Aynı araçta hem kaçak tütün ürünlerinin hem de sigara bıraktıran ilaçların taşınması ekipleri şaşırttı. Gözaltına alınan tır şoförü, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı tahkikat devam ediyor.