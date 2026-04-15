Bursa'da uyuşturucu tacirlerine darbe: Tavan arasından uyuşturucu çıktı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, bir iş yeri ile iki ayrı araçta mahkeme kararıyla arama yapıldı.

Tavan arasından uyuşturucu çıktı

Ekiplerin iş yerinde yaptığı detaylı incelemede, tavan arasına gizlenmiş vaziyette uyuşturucu maddeler tespit edildi. Yapılan aramalarda 365 gram esrar, 14 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyon sonucunda V.A., E.A. ve E.H. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu tacirlerine yönelik denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi.