Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı. 08-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Eş zamanlı baskın düzenlendi

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, örgütle irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Adli süreç devam ediyor

Gözaltına alınan 6 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın sürdüğünü ve terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.