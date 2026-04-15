CANLI YAYIN
Geri
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı. 08-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Eş zamanlı baskın düzenlendi

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, örgütle irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Adli süreç devam ediyor

Gözaltına alınan 6 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili başlatılan adli tahkikatın sürdüğünü ve terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle