Manisa'da sağanak ve dolu kabusu: Sel suları otomobili metrelerce sürükledi

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 20:11

Aniden Bastıran Yağış Sele Dönüştü

Öğle saatlerinin ardından aniden bastıran şiddetli sağanak ve dolu yağışı, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağışlar bazı bölgelerde sele dönüşürken, kırsal mahallelerde yolları adeta göle çevirdi. İlçeye bağlı Ahmetler, İcikler ve Gümele mahallelerinde ciddi taşkınlar meydana geldi. Ahmetler Mahallesi'nde sokakları nehre çeviren sel suları yüzünden park halindeki bir otomobil akıntıya kapılarak metrelerce sürüklendi.

Dere Taştı, Bahçeler Sular Altında

İlçeye bağlı Gümele Mahallesi'nde ise yoğun yağışın ardından Oluk Deresi taştı. Derenin taşması sonucu çevrede bulunan çok sayıda bağ ve bahçe sular altında kaldı. Özellikle kiraz üretiminin yoğun olarak yapıldığı bölgede yaşanan bu su baskınlarının ardından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tarım arazilerinde geniş çaplı hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi. Üreticiler feci manzara karşısında büyük tedirginlik yaşadı.

Ceviz Büyüklüğünde Dolu Vurdu

Sağanak yağışın yanı sıra Ayvaalan, Durhasan ve Karaisalar mahallelerinde ise şiddetli dolu yağışı hüküm sürdü. Yağış anında hareketli dakikaların yaşandığı ilçede, ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri nedeniyle evlerin çatıları, sokaklar ve tarım arazileri kısa sürede tamamen beyaza büründü. Yaşanan afet sonrası belediye ve kurtarma ekipleri taşkın yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmaları başlatırken, jandarma ve afete müdahale ekiplerinin bölgedeki titiz incelemeleri sürüyor.