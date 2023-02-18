İstanbul Valiliği son dakika okul açıklamasıyla gündeme geldi. 93 okulun tahliy edilmesinin ardından vatandaşlar İstanbul'da okullar açılacak mı sorusuna cevap arıyor. Peki, İstanbul'da hangi okullar tahliye edildi? İstanbul okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

93 OKUL TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Valiliği, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir." açıklamasında bulundu.

İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi.

Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi.

Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

İSTANBUL'DA RİSKLİ OKULLAR HANGİLERİ?

İstanbul'da riskli olarak kabul edilen okulların hangisi olduğu henüz açıklanmadı. Valilikten detaylı liste geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

20 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI 2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi tarihinde başlayacağını duyurdu. Eğitime verilen arada uzatmaya gidilmeyeceğinin altını çizen Bakan Özer, 71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinde resmen başlayacağını bildirdi.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremden etkilenen iller hakkında da açıklamada bulunan Bakan Özer, 11 ilde eğitim öğretime verilen aranın yeniden değerlendirileceğini ve bu illerde okulların daha geç de açılabileceğini belirtti. Bakan Özer konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de."

"10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARAMIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında, "Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır." ifadesini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise; Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. 10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık.

"71 İLDE EĞİTİMİ 20 ŞUBAT'TA BAŞLATACAĞIMIZI AÇIKLAMIŞTIK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Türkiye'yi normalleştirmemiz için eğitimi normalleştirmemiz lazım. Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

"YENİ ÖĞRETMENLER DE ATAYACAĞIZ"

İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz.

SINAV TARİHLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizden talimat almadan bölgede çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Soba üreten meslek liselerinin fedakar cefakar öğretmenlerimize, arama kurtarmaya destek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum.