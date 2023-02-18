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SON DAKİKA! Hatay Antakya'da Depremin 296. saatinde inanılmaz kurtuluş! DEPREMZEDE İLE İLK TEMAS KAMERADA

SON DAKİKA! Hatay Antakya'da Depremin 296. saatinde inanılmaz kurtuluş! DEPREMZEDE İLE İLK TEMAS KAMERADA
18.02.2023 12:44 - Son Güncelleme: 18.02.2023 12:46

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı. Aralarında Kırgız arama kurtarma ekiplerinin de bulunduğu arama kurtarma çalışmalarında depremzedeyle 296. saatte ilk temas kamerada.

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Hatay'da depremin 296. saatinde biri çocuk 3 kişi enkazdan canlı olarak çıkartıldı. Hatay'ın Antakya ilçesi'nde bulunan Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi Kanatlı Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, termal kamera ve hassas dinleme cihazlarıyla yaptıkları incelemede ses tespit etti. Aralarında Kırgız arama kurtarma ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda ekip, enkazda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler depremin 296. saatinde 1 çocuk, 1 kadın ve 1 erkeği enkazdan canlı olarak çıkarttı. Kurtarılanlar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Depremzede ile ilk temas anları ise anbean kameraya yansıdı.

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