İstanbul Valisi Ali Yerlikaya LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

19.06.2020 19:08

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya haftasonu Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere başarı diledi. Yerlikaya yaptığı açıklamada gereken tüm tedbirllerin alındığını belirterek, "Sevgili gençler, yarın sınavınız var. Biliyorum hepiniz çok heyecanlısınız. Bizim evde de sınav heyecanı var. Bir baba olarak aynı heyecanı ben de yaşıyorum. Emeklerinizin karşılığını inşallah en güzel şekilde alacaksınız, hepinize başarılar diliyorum." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya haftasonu Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Yerlikaya yaptığı açıklamada gereken tüm tedbirllerin alındığını belirterek, "Sevgili gençler, yarın sınavınız var. Biliyorum hepiniz çok heyecanlısınız. Bizim evde de sınav heyecanı var. Bir baba olarak aynı heyecanı ben de yaşıyorum. Emeklerinizin karşılığını inşallah en güzel şekilde alacaksınız, hepinize başarılar diliyorum." dedi.