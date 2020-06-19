CHP'li Mansur Yavaş'tan skandal! Yönettiği belediyeye dava açtı

19.06.2020 20:26

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı skandal hamleyle yine tepkilerin odağı oldu. ASKi'nin borçlanma talebini reddeden belediye meclisi kararını mahkemeye taşıyıp yürütmeyi durdurma kararı çıkarttı. AK Parti ve MHP'li üyeler, belediye meclisini yok sayan Yavaş'ı hukuka aykırı davranmak ve mahkemeyi yanıltmakla suçluyor. İşte kendi yönettiği belediyeye dava açan Yavaş'ın o kararının perde arkası...

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı skandal hamleyle yine tepkilerin odağı oldu. ASKi'nin borçlanma talebini reddeden belediye meclisi kararını mahkemeye taşıyıp yürütmeyi durdurma kararı çıkarttı. AK Parti ve MHP'li üyeler, belediye meclisini yok sayan Yavaş'ı hukuka aykırı davranmak ve mahkemeyi yanıltmakla suçluyor. İşte kendi yönettiği belediyeye dava açan Yavaş'ın o kararının perde arkası...