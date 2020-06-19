Halk TV'ye 'paravan' patron! Londra'daki FETÖ sermayesi destek mi verdi? Dilek Güngör perde arkasını A Haber'de anlattı!

CHP'nin eski kanalı Halk TV'nin hülleli satışının perde arkasını Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör köşesinde kaleme aldı. Halk TV’nin yeni patronu Cafer Mahiroğlu’nun adının satışla ilgili resmi hiçbir kayıtta geçmediği ortaya çıkarken, televizyonun sahibi Mahiroğlu’nun eniştesi Süleyman Özen olduğu görünüyor. Güngör, olayın perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.
CHP'nin eski kanalı Halk TV'nin hülleli satışının perde arkasını Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör köşesinde kaleme aldı. Halk TV'nin yeni patronu Cafer Mahiroğlu'nun adının satışla ilgili resmi hiçbir kayıtta geçmediği ortaya çıkarken, televizyonun sahibi Mahiroğlu'nun eniştesi Süleyman Özen olduğu görünüyor. Güngör, olayın perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.