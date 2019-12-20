İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi 20.12.2019 11:03

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) son günlerde siyasi tartışmalara konu olan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. YÖK'ten yapılan açıklamada, “İstanbul Şehir Üniversitesi'nin "Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması"na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıklamasında "İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 'faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir" denildi.