Haberler Haber Videoları İstanbul genelinde havadan helikopter, karadan jammer destekli siber dolandırıcılık operasyonu!

İstanbul genelinde havadan helikopter, karadan jammer destekli siber dolandırıcılık operasyonu!

İstanbul genelinde havadan helikopter, karadan jammer destekli siber dolandırıcılık operasyonu!
23.08.2021 11:44
Ana Sayfa 00:56
Karısına laf attığını iddia...
Ana Sayfa 02:57
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:22
Çanakkale Ezine'deki orman...
Ana Sayfa 00:15
Burcu Özberk tekneden...
Ana Sayfa 51:02
AK Parti Sözcüsü Ömer...
Ana Sayfa 02:47
Antalya yangınıyla ilgili kan...
Ana Sayfa 01:51
Bahçeli'den Sakarya Meydan...
Ana Sayfa 00:47
İtirafın ardından merak edilen...
Ana Sayfa 02:30
Başkan Erdoğan makam aracını...
Ana Sayfa 02:54
'Kenan Doğulu covid olduğu...
Ana Sayfa 03:33
İngiliz uşakları
Ana Sayfa 00:42
Gökçe Bahadır aradığı aşkı...

Spn dakika haberi... İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, 20 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Forex piyasası dolandırıcılığı ile ilgili teknik ve fiziki takip sonucu önceden belirlenen il genelindeki 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Mobil jammerlerin de kullanıldığı operasyon sonucu, 20 şüpheli gözaltına alındı.



Kadıköy Göztepe'de bulunan bir adrese sabahın erken saatlerde özel harekat polisleri eşliğinde baskın yapıldı. Baskın sonucu bir kişi gözaltına
alınırken, evde aramalar yapıldı, bazı dijital materyallere el konuldu.




Operasyon öncesi, şüphelinin internet ortamında herhangi bir işlem yapamaması için mobil jammer kullanıldı.


Şüpheli, evde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber Videoları
SON DAKİKA