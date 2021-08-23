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AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki kritik başlıklar

AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki kritik başlıklar
23.08.2021 09:33 - Son Güncelleme: 23.08.2021 21:28
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin MKYK Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda son zamanlarda yaşanan yangın ve sel felaketleri masada olacak. A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. Toplantının ana gündem maddesi Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi ve Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları olacak.

Bölgede olan MKYK üyeleri çalışmalar hakkında bilgi verecek. Türkiye'nin kıyılarında günler süren orman yangınlarında bakanlıklar, kamu kurumlarının yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve parti kurmayları da vatandaşların yardımına koştu. Yapılan çalışmalar, felaket bölgelerindeki izlenimleri, yapılması gerekenler bizzat birinci ağızdan parti kurmayları tarafından toplantıda anlatılacak.



Erdoğan, yarın da Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan'ın sel ve yangın mağduru vatandaşlara yardımların zamanında ulaştırılması konusunda talimat vermesi bekleniyor. Her iki toplantının da önemli maddelerinden biri de pandemi ile mücadele olacak. Sabah'ın haberine göre 6 Eylül'de okulların açılmasıyla birlikte yaşanacak yoğunlukta teşkilatlardan vatandaşlara destek vermeleri özellikle aşılanmanın önemine dikkat çekmeleri istenecek.

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