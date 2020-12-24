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İstanbul barajları susuzluk alarmı verirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "problem gözükmüyor" dedi

İstanbul barajları susuzluk alarmı verirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
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Son yıllarda İstanbul'daki barajlarda yaşanan azalma sürüyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 21 seviyeleri ile son yılların en düşük seviyesinde yer almaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise barajların durumu ile ilgili olarak, "Şu an için İstanbul’u alarma geçirecek bir su kesintisi problemi gözükmüyor. Bugün için acil alarmımız yok." dedi.


Kış aylarının başlamasına rağmen az seviyede gerçekleşen yağışların etkisiyle İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalıyor.

BARAJLAR ALARM VERİRKEN İMAMOĞLU SAKİN
İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 21,53 seviyelerinde seyrediyor. 18 aylık yönetimini değerlendirdiği toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un susuzluk sorununa ilişkin "Şu an için İstanbul'u alarma geçirecek bir su kesintisi problemi gözükmüyor. Bugün için acil alarmımız yok" dedi.




Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 20,79

Pabuçdere barajı: yüzde 6,53


Sazlıdere barajı: yüzde 5,44

Büyükçekmece barajı: yüzde 17,27


Alibey barajı: yüzde 30,58

Terkos barajı: yüzde 22,96


Kazandere barajı: yüzde 3,32

Elmalı barajı: yüzde 24,23


Darlık barajı: yüzde 50,06

Istrancalar barajı: yüzde 25,55

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