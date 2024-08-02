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İsrail, cuma hutbesinde Heniyye'ye dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı
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İsrail, cuma hutbesinde Heniyye'ye dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024, 19:30   |   Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024, 19:29

İsrail, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde Heniyye için dua etti. Bu duanın ardından polisin yaptığı başvuru sonrası İsrail Savcılığı, Sabri hakkında soruşturma başlattı.

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sabri hakkındaki soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek, şehirden çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

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