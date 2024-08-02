PODCAST CANLI YAYIN
Yalova'da facia: İşçilerin bulunduğu platform koptu: 2 ölü
Haberler Haber Videoları

Yalova'da facia: İşçilerin bulunduğu platform koptu: 2 ölü

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024, 19:36   |   Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024, 19:36

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede "boom" adı verilen insan kaldırma platformu sepetinden düşen 2 işçi feci şekilde can verdi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede "boom" adı verilen insan kaldırma platformu sepetinden düşen 2 işçi feci şekilde can verdi.
Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Tersanesi'nde çalışan Doğanay Kurt (22) ve Mehmet Kesik (33), bir gemide boya yapma işlemi için "boom" adı verilen insan kaldırma platformuna bindi. İddiaya göre yaklaşık 15 metre yükseğe çıkan işçiler, boomun bağlantı noktasında yaşanan kopma nedeniyle sert bir şekilde zemine düştü. İşçiler tersanenin sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışıldı ancak hayatlarını kaybetti. İşçilerin cansız bedenleri, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
İş kazasıyla ilgili tahkikat sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
İsrail, cuma hutbesinde Heniyye'ye dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı
02.08.2024Cuma
Facebook'tan Diyanet İşleri Başkanlığına sansür! İşte o video
02.08.2024Cuma
Adana Kozan'da yangın söndürme helikopteri göle düştü!
02.08.2024Cuma
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı!
02.08.2024Cuma
Bursa Yıldırım'da eski nişanlı cinneti! Kahvehaneyi taradı! Araç gasp etti! Silah zoruyla kızı kaçırdı! Ormanda kafasına sıktı
02.08.2024Cuma
Bunlar da Var
Sinop’ta ölen itfaiyeci Kadir Eren Öter, ROKETSAN çalışanı çıktı! 02:46
Sinop’ta ölen itfaiyeci Kadir Eren Öter, ROKETSAN çalışanı çıktı!
02.08.2024Cuma
Katar’da Haniye için cenaze töreni! 04:22
Katar’da Haniye için cenaze töreni!
02.08.2024Cuma
Konya Ereğli’de kadın cinayeti: Eşini öldürdü, kaçarken yakalandı! 00:43
Eşini öldürdü, kaçarken yakalandı!
02.08.2024Cuma
Instagram’a erişim engeli getirildi! 00:52
Instagram'a erişim engeli getirildi!
02.08.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA