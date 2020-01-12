İran'ın vurduğu ABD üssü ilk kez görüntülendi! 12.01.2020 15:56

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından intikam yeminleri eden İran'ın vurduğu Irak'taki ABD üssü ilk kez görüntülendi. CNN'ne konuşan resmi yetkililer, ABD askerlerinin yerel saatle 23.00'da hava üssünü terk ettiğini bazılarının ise sığınaklara yerleşerek saldırıyı beklediklerini söyledi.

İran'ın Irak'taki ABD üslerine gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrasında üssün uydu fotoğrafları yayınlanmıştı.

ABD'nin Irak'taki Ayn el Esad üssüne ilk defa giren CNN International, İran füzelerinin yol açtığı hasarı dünyaya duyurdu.

CNN muhabiri Arwa Damon, dünyanın konuştuğu saldırının gerçekleştiği ABD'nin Irak'taki hava üssü olan Ayn el Esad'ın görüntülerini yayınladı.

Damon, saldırının iki buçuk saat önceden belirlendiğini bildirdi. CNN'ne konuşan resmi yetkililer, ABD askerlerinin yerel saatle 23.00'da hava üssünü terk ettiğini bazılarının ise sığınaklara yerleşerek saldırıyı beklediklerini söyledi.

Perşembe günü yerel saatle 01.30'da üsse ilk füzeler isabet etti. Yetkililer sığınakların çok yakınına düşen füzelerin can kaybına yol açmamasını mucize olarak niteledi.

Pentagon'un verdiği bilgiye göre, İran'ın en önemli komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından vurulmasının ardından gerçekleşen misillemede Ayn el Esad'a en az 11 füze isabet etti.