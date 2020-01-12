Haberler Video Başkan Erdoğan ile Libya UMH Başbakanı Serrac arasında kritik görüşme
Başkan Erdoğan ile Libya UMH Başbakanı Serrac arasında kritik görüşme

Başkan Erdoğan ile Libya UMH Başbakanı Serrac arasında kritik görüşme

12.01.2020 15:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarraç'ı kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Basına kapalı görüşme için önce Başkan Erdoğan geldi. Erdoğan 14.40 sıralarında giriş yaparken, El Sarraç da Erdoğan'dan 20 dakika sonra ofise geldi. İkili arasında görüşme başladı.


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