Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek." ifadesine yer verildi.