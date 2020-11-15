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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya bir darbe daha

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya bir darbe daha
15.11.2020 11:26
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek." ifadesine yer verildi.

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