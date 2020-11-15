Haberler Video Haber Videoları Sokak ortasında rezalet! Bursa'da gelin alma töreninde koronavirüse davetiye çıkardılar

Sokak ortasında rezalet! Bursa'da gelin alma töreninde koronavirüse davetiye çıkardılar

Sokak ortasında rezalet! Bursa'da gelin alma töreninde koronavirüse davetiye çıkardılar
15.11.2020 10:38
Ana Sayfa 00:45
Bu acıya yürek dayanmaz
Ana Sayfa 02:41
Çin yine dünyanın yüreğini...
Ana Sayfa 00:25
Sağlık çalışanlarına çirkin...
Ana Sayfa 01:10
Savunmada devler ligi
Ana Sayfa 01:34
KKTC'de Başkan Erdoğan...
Ana Sayfa 00:54
Bir baba kızına bunu yapar mı?
Ana Sayfa 00:45
EDHO'da Derman efsanesiyle kan...
Ana Sayfa 03:04
Antalya Büyükşehir'de yetki...
Ana Sayfa 03:40
Kurtuluş Tayiz Ahmet Kekeç'i...
Ana Sayfa 01:48
Ahmet Kekeç'ten acı haber
Ana Sayfa 01:08
Silah gösteren Ermeni...
Ana Sayfa 00:56
Formula 1 İstanbul'da sıralama...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını son sürat devam ederken Bursa'da bir düğünde kaydedilen görüntüler hayrete düşürdü. Gelin almaya giden bir grup, kız evinin önünde sosyal mesafeyi ihlal edip zılgıtlar eşliğinde halay çekti. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedildi.


Bursa'daki bir düğünde gelin almaya giden grup, kız evinin önünde sosyal mesafeyi ihlal edip zılgıtlar eşliğinde halay çekti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan düğün sırasında gelin almaya giden grup, kız evinin önünde araçlarından indi. Grup, açtıkları müzik eşliğinde halay çekti. Sosyal mesafe ve maske kuralını uymayan grubun zılgıtlı halayı, mahallede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.
Haber Videoları