Sokak ortasında rezalet! Bursa'da gelin alma töreninde koronavirüse davetiye çıkardılar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını son sürat devam ederken Bursa'da bir düğünde kaydedilen görüntüler hayrete düşürdü. Gelin almaya giden bir grup, kız evinin önünde sosyal mesafeyi ihlal edip zılgıtlar eşliğinde halay çekti. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedildi.