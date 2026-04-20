Çorlu'da alev topuna dönen aracını izlerken kahroldu! Sürücü gözyaşlarına boğuldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen araç yangını, hem korkuttu hem de üzdü. Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitleri Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir hafif ticari araç, teknik bir arıza nedeniyle bir anda alevlere teslim oldu.

Dakikalar İçinde Küle Döndü

Mustafa K. yönetimindeki araçtan dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü aracını sağa çekerek dışarı atladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, otomobil adeta bir alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Sürücünün Büyük Acısı

Yangın sonrası araç tamamen yanarak demir yığınına dönerken, sürücü Mustafa K. gördüğü manzara karşısında yıkıldı. Aracının kullanılamaz hale gelmesini yaşlı gözlerle izleyen sürücüye çevredekiler ve jandarma ekipleri destek olmaya çalıştı. Jandarma Trafik Timleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.