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İki kardeşin darp edilme anı kameralara yansıdı
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İki kardeşin darp edilme anı kameralara yansıdı

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 18:12 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 18:12

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletli 3 şahsın trafik tartışmasında 2 kardeşi darp ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, geçen hafta sonu Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 2 ayrı motosikletle ön kaldırıp araçlara yakın sürüş yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslar, B.A.(29) ve kardeşinin bulunduğu otomobilin önüne kırarak kaza tehlikesi yaşamalarına sebep oldu. Motosikletlerin daha fazla sıkıştırmaları üzerine otomobili kullanan B.A.'nın kardeşi sağa çekti, motosikletliler de otomobilin yanına geldi. B.A., motosikletli şahısları uyarınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 2 ayrı motosikletteki 3 kişi, başlarındaki kaskları çıkarmayıp B.A. ve kardeşine saldırarak darp etti. Saldırganlar daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yüzünden kesi ve kırıklar olduğu öğrenilen B.A. ve kardeşi karakola giderek kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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