Son dakika: Akdeniz'de 5.5 şiddetinde korkutan deprem! Muğla, Antalya ve İzmir'de de hissedildi! Son depremler

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12 kilometre altında gerçekleşen deprem Muğla, Antalya ve İzmir illerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 30 Ocak son depremler listesi...
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14.21'de yerin 12.11 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
5.5'lik deprem Muğla başta olmak üzere Antalya ve İzmir illerinde de hissedildi.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER
AFAD'ın resmi internet adresinde yer alan bilgiye göre, son depremler listesi şu şekilde;
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