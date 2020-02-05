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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'daki çığ faciasının detaylarını A Haber'de anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'daki çığ faciasının detaylarını A Haber'de anlattı

05.02.2020 14:07

Van'da dün yaşanan çığ faciasının ardından süren kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir çığ faciası daha yaşandı. Kurtarma ekibinin üzerine düşen çığ sonucu yaklaşık 50 kişi kar kütlesinin altında kalırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında faciaya ilişkin bilgi verdi. Soylu, "30-35 civarında kişiyi çıkarttık, 10-15 civarı vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Maalesef 8 kişi hayatını kaybetti." dedi.


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