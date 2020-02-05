Van'da dün yaşanan çığ faciasının ardından süren kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir çığ faciası daha yaşandı. Kurtarma ekibinin üzerine düşen çığ sonucu yaklaşık 50 kişi kar kütlesinin altında kalırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında faciaya ilişkin bilgi verdi. Soylu, "30-35 civarında kişiyi çıkarttık, 10-15 civarı vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Maalesef 8 kişi hayatını kaybetti." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'daki çığ faciasının detaylarını A Haber'de anlattı05.02.2020 14:07
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile çok sert tepki
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'daki çığ faciasının detaylarını A Haber'de anlattı
- Başkan Erdoğan’ın başdanışmanı Gülşen Orhan çığ faciasından yaralı kurtuldu
- Van'da çığ bölgesinde ikinci facia! Arama kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü (İlk Görüntüler) |Video Son Dakika Videoları
- Son dakika af haberleri: Af yasasında 5 Şubat kritik tarih belli oldu! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ceza infaz yasası açıklaması |Video
- Müge Anlı'da Sihirbaz Dragon turşu bidonuyla dolandırıcılık yapanları ifşa etti! 'Kur'an-ı ters okuyor, 600 rekat namaz kıldırdı' |Video
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'un FETÖ açıklamasına tepki: Hepiniz dava açmalısınız |Video Son Dakika Videoları
- Son dakika: Başkan Erdoğan Filistin haritasını göstererek Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı: ''Rejim çekilmezse gerekeni yapacağız''
- Dut pekmezinin faydası say say bitmiyor! Dut pekmezinin yararları neler ve nasıl tüketilmeli?
- Bugün okullar tatil mi? 5 Şubat 2020 Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?
- Kılıçdaroğlu’ndan Kızılay yalanı! Girdiği çadırı bile görmemiş
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.